İhlas Haber Ajansı

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Husumetli komşular arasında kavga: 4 gözaltı

Adıyaman’da, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 931 Sokak içerisinde bulunan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen komşular arasında tartışma çıktı. İki komşu arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahalede bulundu. Kavgaya karışan 4 şahıs polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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