İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hutbe Okuma Yarışmasında Adıyaman'ı temsil edecek

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye geneli liseler arası düzenlenen ‘Genç Hatipler Hutbe Okuma’ Yarışması’nın Adıyaman finali yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye geneli liseler arası düzenlenen ‘Genç Hatipler Hutbe Okuma' Yarışması'nın Adıyaman finali yapıldı.


Gölbaşı Ulu Camiinde gerçekleştirilen programa Adıyaman'dan 10 Anadolu İmam Hatip Lisesi katıldı.


Yarışmada öğrenciler, minbere çıkarak en güzel hutbeyi okumak için mücadele etti.


Gölbaşı ilçe Müftüsü Abdullah Yıldırım'ın başkanlık yaptığı jüri tarafından hutbe dualarını ezbere, doğru ve güzel okuma, telefuz, vurgu, tonlama, özgüven, minber hakimiyeti ve zamanı etkili kullanma yetenekleri değerlendirmesi yapıldı.


Yarışmada Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Adıyaman 1.'si olurken Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulu 2. Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi ise il 3.'sü oldu.


Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Mehmet İnal 8 Mart 2019 tarihinde Malatya da düzenlenecek olacak Bölge Finalin de Adıyaman'ı temsil edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.