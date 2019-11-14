Huzur Timleri, parklara huzur getirdi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in talimatıyla kurulan ve kısa sürede devreye giren Huzur Timleri, il merkezinde bulunan park ve bahçelerde gece, gündüz demeden denetimler yapıyor. Şüpheli görülen şahısların üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapılırken Huzur Timlerince parklarda bulunan çocuklar ile aileler huzur içerisinde zaman geçiriyor. Yapılan çalışmaları oldukça beğendiklerini söyleyen vatandaşlar, “Yeni kurulan Huzur Timleri tarafından parklarımızda artık daha rahat ve güven içerisinde zaman geçire biliyoruz. Huzur Timlerini hemen hemen her park ve çay bahçesinde görmek çok güzel ve bizlerde bu çalışmalardan dolayı Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve polislere teşekkür ederiz” diye konuştu.