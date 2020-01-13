İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Huzur Timleri suçlulara göz açtırmıyor

Adıyaman’da, aranması bulunan ve üzerinde uyuşturucu çıkan 2 şahıs, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Huzur Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da, aranması bulunan ve üzerinde uyuşturucu çıkan 2 şahıs, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Huzur Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan Huzur Timleri tarafından durumundan şüphelenilen Mustafa G., ile Mikail G., durdurularak arandı. Yapılan aramalar ve sorgulamalarında Mustafa G'nin 4 ayrı suçtan arandığı, Mikail G'nin üzerinde ise 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken her iki şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.