İbrahim Yusuf Turanlı projelerini açıkladı

Saadet Partisi'nin Kahta Belediye Başkan Adayı olan İbrahim Yusuf Turanlı, basın mensuplarıyla bir araya gelerek projelerini açıkladı.

Saadet Partisi'nin Kahta Belediye Başkan Adayı İbrahim Yusuf Turanlı, basınla mensuplarıyla bir araya geldi. Adıyaman ve Kahta ilçesinde görev yapan çok sayıda basın mensubunun katıldığı toplantıda Turanlı, projelerini açıkladı.

Seçilmesi halinde bir çok projeye imza atacaklarını belirten İbrahim Yusuf Turanlı, “Kimse ile bir kavgamız yok. Halkımız için çalışacağız ve bu projelerimizi halkımız için yapacağız. Geçmişte yaptıklarımız ortadadır. Mevcut yönetimin yaptıklarını eleştirmiyorum ama benim başkanlığımda Kahta daha modern bir görünüme kavuşacak” dedi.

İlk projesinin Kahta'ya bir kent park yapmak olduğunu ve ardından kent parkının kanallar vasıtası ile desteklenip yürüyüş yollarıyla donatılacağını kaydeden Turanlı, “Kahta'da yerin altında iki katlı otopark ve otoparkın üst kısmının da meydan olarak kullanılacak bir alan oluşturacağız. Kahta halkı için daha modern projelere imza atacağız. Hayvan Pazarı, Hayvan Barınağı, Kent Parkı, Kanal Boyu, Meyve Sebze Hali, Semt Pazarı, Meydan, Çevre Yolları projelerini daha modern bir şekilde imarlarını yapacağız” diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından Turanlı, soruları cevapladı.