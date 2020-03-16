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İdlib'e 4 tır dolusu yardım

Adıyaman’da sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları işbirliğinde toplanan 4 Tır dolusu yardım İdlib’e doğru yola çıktı.

Adıyaman'da sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları işbirliğinde toplanan 4 Tır dolusu yardım İdlib'e doğru yola çıktı.


Hayrat İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Üniversitesiyle bazı sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yardım kampanyasında 4 Tır yardım toplandı. Temel gıda malzemeleri, battaniye ve kıyafetten oluşan yardım Tırları Adıyaman Müftülüğü önünde düzenlenen törende okunan dualar ile uğurlandı.


Hayrat Vakfı Adıyaman İl Temsilcisi İlyas Buçakcı, Suriye'deki rejim güçlerinin bombalı saldırılarına maruz kalarak Türkiye sınırına göç etmek zorunda kalan İdlib'deki siviller için düzenlenen yardım kampanyasına destek verem tüm kuruluş ve kişilere teşekkür etti.


Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı'nın dua ettiği törene, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, çeşitli sivil toplum kuruluşu başkanları katıldı.

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