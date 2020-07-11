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İHA Gaziantep Bölge toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü toplantısı Adıyaman’ın Tut ilçesinde düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü toplantısı Adıyaman'ın Tut ilçesinde düzenlendi.


Adıyaman'ın ‘Yeşillikler Beldesi' olarak bilinen Tut ilçesinde düzenlenen İHA Gaziantep Bölge toplantısı Çanakçı Mevkiinde gerçekleştirildi. İlçenin en önemli geçim kaynağı olan dut ağaçlarının gölgesinde doğa ile iç içe gerçekleşen toplantıya Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın'ın yanı sıra Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten muhabirler katıldı.


İhlas Haber Ajansı'nın haber, idari ve mali konularının ele alındığı toplantı sonrasında, muhabirler doğa gezisi düzenledi.


Çanakçı bölgesindeki mesire alanından şelaleye, dut bahçelerinden seyir tepesine kadar bir çok doğal güzelliği bir arada görme fırsatı buldu. Muhabirler dalından dut yemenin keyfini yaşadı.

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