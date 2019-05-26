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İhbar edilen şüpheli gençler incelendi

Adıyaman’da, gece saatlerinde vatandaşlar tarafından şüphelenilerek ihbar edilen bir grup genç, polis ekipleri ile bekçiler tarafından incelendi.

Adıyaman'da, gece saatlerinde vatandaşlar tarafından şüphelenilerek ihbar edilen bir grup genç, polis ekipleri ile bekçiler tarafından incelendi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kalesi yakınlarında gece saatlerinde gezen bir grup gençten şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi ile çevrede bulunan bekçiler şahısları durdurarak muhafaza altına aldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri ise şahıslar üzerinde arama yapıp kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde bir olumsuzlukla karşılaşılmayınca ihbar edilen gençler serbest bırakıldı.

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