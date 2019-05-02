İHH Gölbaşı'nda Ramazan yardımlarına başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde İnsani Yardım Vakfı İHH tarafından Ramazan yardımları yapılmaya başlandı.

Ramazan Ayı öncesinde İHH tarafından Gölbaşı ilçesinde 500 aileye gıda yardımında bulunulacak. Yardımların başladığını belirten İHH Gölbaşı İlçe Temsilcisi Özcan Nazlı yaptığı tarafından Ramazan ayı öncesinde toplam 500 aileye gıda yardımı yapılacağını belirterek "Ramazan ayı nedeniyle çalışmalarımıza başladık. Hayırsever vatandaşlarımızın ve gönüllü arkadaşlarımızın destekleri ile inşallah Ramazan yardımı olarak 500 aileye gıda yardımı yapacağız. Yardımlarımız geçen hafta başında başladı. Ramazan ayı içerisinde de dağıtımlarımız devam edecek. Şu anda hazır olan 100 paket ve 400 pakette gönüllülerimiz tarafından hazırlanacak. İnşallah Ramazan ayı içerisine yardıma muhtaç ailelerimizi kumanyasız bırakmayacağız” diye konuştu.