İHH Kahta'da 150 yetimi sevindirdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kahta Temsilciliği ve Kahta Türkiye Petrolleri Kız Anadolu İman Hatip Lisesi ile birlikte başlatılan yardım kampanyasında ilçedeki yetim ve yardıma muhtaç ailelere giyim ve gıda yardımı yapıldı.

Sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla TP Kız Anadolu İman Hatip Lisesi öğrencileri ile Kahta İHH gönüllüleri ilçedeki yetim çocukları mutlu etmek için kolları sıvadı.

Son bir ay içerisinde Kahta'daki 150 yetim ve yardıma muhtaç ailelere temel gıda ve giyim malzemesi dağıtıldığı öğrenildi.

Öğrencilerin de katılımıyla yapılan yardım organizasyonu ile ilgili bilgi veren Kahta İHH Temsilcisi Mehmet Güllü Orman, öğrencilerin hem mutlu olduklarını hem de mutlu ettiklerini söyledi. Temsilci Orman, “Kahta İHH olarak, yetim ve yardıma muhtaç ailelere yardım ettiğimiz gibi aynı zamanda da mutlu ederek mutlu olan bir neslin yetişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Acıyı hissedebiliyorsanız canlısınız ama başkasının da acısını hissedebiliyorsanız o zaman insansınız. Bu anlamda öğrencilerle beraber yardımlar dağıtılırken öğrencilerimiz hem mutlu oldu hem de mutlu ettiler. İnsanlara faydalı olmanın mutluluğu bir başka oluyor. Bu anlamda bize desteklerini esirgemeyen başta Kahta TP Kız Anadolu İman Hatip Lisesi Müdürü Halit Akel'e azimle ve aşkla çalışan gönüllü öğrencilerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.