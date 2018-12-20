İHH Yemen için yardım kampanyası başlattı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından Yemen için yardım kampanyası başlatıldı.

İHH tarafından Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde de, ‘Yemen Yardım Bekliyor' teması ile kampanya başlattı. İHH Kahta Şubesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına Kahta Belediyesi, Kahta Kaymakamlığı ve Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir çok Sivil Toplum Kuruluşları 'da (STK) destek verdi. Kampanya kapsamında Kahta 100. Yıl Parkında yardım standı kuruldu. 4 gün boyunca sürecek kampanya sonrasında toplanan yardımların Yemen'e gönderilecek. Düzenlenen yardım kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan İHH Kahta Temsilcisi Mehmet Güllü Orman, yardım için ilçede 20 bin zarf dağıtıldığını söyledi. Orman, “Yemen'e yardım kapsamında Kahta ilçesindeki kamu kurumlarına yaklaşık 20 bin zarf dağıtıldı. Yemenli kardeşlerimize bir nebzede olsa yardımcı olmak adına 100. Yıl Parkında 4 günlük stant açtık. Tüm kardeşlerimizden yardım talep ediyoruz. Yemen, bugün gerçekten çok zor durumda. Yemen'de yaşanan zulmü ve bu zulme iştirak eden, taraf olan tüm devletleri kınıyoruz. Mazlum Yemen halkının acılarını paylaşıyoruz. Bu zulmün son bulması, tarafların silahları bırakarak adaletli bir çözüm üretmeleri, mazlum halka acil yardımların ulaşması için gerekli tedbirlerin alınması, güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz. Kahta İHH olarak, Yemenli mazlum kardeşlerimize gıda ve ilaç yardımında bulunmak için Kahta halkımızın desteklerini bekliyoruz. Bu halk her zaman mazlumun yanında olmuştur. Kahta halk her zaman Ensar ve Muhacir kardeşliği şuuru ile hareket etmektedir” diye konuştu.