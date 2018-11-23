İHL'den Mevlid-i Nebi programı

Adıyaman'ın Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında program düzenlendi.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri hatim indirip salavatlar getirdi. Sincik Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Kur´an-ı Kerim Tilaveti ile devam eden programda öğrenciler hazırladıkları koro çalışmaları ve tiyatro gösterisi yaptı. Öğrenciler arasından düzenlenen peygambere mektup konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Okunan hatimlerin duasını İlçe Müftüsü Mehmet Taşdelen tarafından yapıldı.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın " Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Programa emeği geçen bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programa Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, ilçe Müftüsü Mehmet Taşdelen, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.