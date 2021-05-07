İhtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren İyilik-Der, Ramazan ayı dolayısıyla yardıma muhtaç 600 aileye giyim, gıda ve nakit yardımında bulundu.

Ramazan ayı boyunca mahalle muhtarlarından daha önce tespit ettiği 600 aileye gıda giyim ve nakit yardımında bulunan İyilik-Der Kahta Şubesi, 6 yıldır her Ramazan ayında yardıma muhtaç aileleri unutmuyor.

İhtiyaç sahibi aileleri gördükçe daha fazla aileye yardım da bulunma gayreti içerisine girdiklerini belirten İyilik-Der Kahta Temsilcisi Ekrem Kılınç, “Ramazan ayının ilk 20 günü içerisinde, 600 aileye yardım kolisi, 20 tane adak kurbanı, 30 aileye zekat için nakit desteğinde bulunulduk. 75 yetim aileye bayramlık hediyeler alındı. Destekte bulunduğumuz aileler yetim aileler, gerçekten yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi aileler ve muhacir ailelerdir. Kahta'da ki ihtiyaç sahibi aileleri gördükçe daha fazla aileye yardım da bulunma gayreti içerisine giriyoruz. Şuana kadar bağışçılarımızın desteği ile yardımda bulunduğumuz ailelerin yanı sıra komşularının ve akrabalarının da ihtiyaç sahibi olduğunu gördük. Bunun için hedefimiz Kahta'da 1000 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi dağıtmak. Ayrıca Afrika'da 11 tane süt keçisi ve 1 tane su kuyusu açılması için destekte bulunulduk” diye konuştu.