İhlas Haber Ajansı

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İhtiyaç sahiplerine umut oluyorlar

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmayan hayırsever Erdemoğlu Ailesi, Besni ve Adıyaman’a 10 bin koli gıda yardımı ile 6 ton et yardımında bulunuyor.

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmayan hayırsever Erdemoğlu Ailesi, Besni ve Adıyaman'a 10 bin koli gıda yardımı ile 6 ton et yardımında bulunuyor.


Mehmet Erdemoğlu Vakfı aracılığıyla yapılan yardımlar oluşturulan ekiplerle ihtiyaç sahibi ailelere tek tek ulaştırılıyor. Yapılan yardımlardan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, Erdemoğlu ailesine teşekkür etti.

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