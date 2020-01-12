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İkamet hırsızı tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ikametlerden hırsızlık yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ikametlerden hırsızlık yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yeni Mahalle, Menderes Mahallesi ve Cami Mahallesinde bulunan 3 ayrı ikametten hırsızlık yapan E.P., isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Polis merkezine götürülen ve burada işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi. Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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