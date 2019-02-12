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İkamet hırsızları para ve kredi kartlarını çalıp kaçtı

Adıyaman’da, bir ikamete girerek 10 bin TL para ile kredi kartları çalan şahıs ya da şahıslar kayıplara karıştı.

Adıyaman'da, bir ikamete girerek 10 bin TL para ile kredi kartları çalan şahıs ya da şahıslar kayıplara karıştı.


Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi 2518 Sokak içerisinde ikamet eden Abuzer Y'ye ait ikamete giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar burada 10 bin TL nakit para ile kredi kartlarını alarak kayıplara karıştı. Yaşanılan olayı fark eden ikamet sahibi Abuzer Y., durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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