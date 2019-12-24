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İkamet yangını korkuttu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen ikamet yangını paniğe neden oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen ikamet yangını paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Mahallesinde bulunan bir ikamette bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi.


Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanılan olayda ölen yada yaralanan olmazken ikamette maddi hasar meydana geldi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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