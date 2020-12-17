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İkamet yangını korkuttu

Adıyaman’da, bir ikamette sabah saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir ikamette sabah saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi Mehmetçik İlkokulu yakınlarında Mustafa Gözcü'ye ait ikametin mutfak kısmındaki bulaşık makinesinde yangın çıktı. Makinenin elektrik aksamından kaynaklanan yangını fark eden ikamet sakinleri alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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