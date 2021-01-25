İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İkamet yangını korkuttu

Adıyaman’da bir ikamette meydana gelen yangın korkuttu.

Adıyaman'da bir ikamette meydana gelen yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesinde bulunan 3 katlı bir binanın birinci katından yangın meydana geldi. N.T., isimli kişiye ait olduğu öğrenilen ve elektrik kontagından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.