İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İkamet yangını korkuttu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir ikamette meydana gelen yangın korkuttu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir ikamette meydana gelen yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Bayraktar mahallesinde bulunan bir ikametin mutfak kısmında yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.