İkamet yangını korkuttu

Adıyaman'da, bir ikamette meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2113 Sokak içerisinde Ahmet El Muhammed'e ait ikamette yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ekibi, acil sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak yangına müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.