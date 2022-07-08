İhlas Haber Ajansı

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İkamet yangını korkuttu

Adıyaman’da, bir ikamette medyana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir ikamette medyana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın 4.katında yangın meydana geldi. İsmail I'ya ait dairede çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda, ikamette maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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