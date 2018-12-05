İkamet yangını paniğe neden oldu

Adıyaman'da, bir ikamette meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi 825 Sokak içerisinde ikamet eden Fedli Erdil'e ait ikamette elektrik kontağından kaynaklı yangın meydana geldi. Dumanların yükselmesi ile olayı fark eden ikamet sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.