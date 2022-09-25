İhlas Haber Ajansı

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İkamet yangını paniğe neden oldu

Adıyaman’da, bir ikamette meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir ikamette meydana gelen yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir ikametin ikinci katında yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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