İhlas Haber Ajansı

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İkamet yangını paniğe neden oldu

Adıyaman’da, ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu.


Olay Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Saray Bosna Caddesi üzerinde meydana geldi.


F.Y'ye ait ikamettin mutfak tezgahı alt kısmında elektrik tesisatından dolayı yangın meydana geldi. Dumanların yükselmesiyle paniğe kapılan ikamet sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik akımını keserek alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın büyümeden söndürüldü.

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