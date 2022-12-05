İkamet yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi

Adıyaman'da bir kamette meydana gelen yangında 1 kişi çıkan dumanlardan zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Güzel Evler Bölgesinde yer alan Hüseyin Atalay'a ait ikametin mutfak kısmında yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden ikamet sakinleri alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangını söndürmek isterken zehirlenen Evren Atalay'a da sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olay yerinde müdahalesi yapılan Evren Atalay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.