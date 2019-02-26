İkamette çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'da, bir ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi 819 Sokak içerisinde ikamet eden Ercan Yılmaz'a ait ikamette bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı esnada meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürüldü.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.