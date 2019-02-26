İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İkamette çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’da, bir ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi 819 Sokak içerisinde ikamet eden Ercan Yılmaz'a ait ikamette bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı esnada meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürüldü.


Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.