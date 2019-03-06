İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İkametten nakit para çalındı

Adıyaman’da, bir ikamete giren hırsız ya da hırsızlar evden nakit para çalarak kayıplara karıştı.

Adıyaman'da, bir ikamete giren hırsız ya da hırsızlar evden nakit para çalarak kayıplara karıştı.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 1. Katında ikamet eden M.B'ye ait eve giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar evden 3 bin TL para nakit para çaldı. Aldıkları paralarla birlikte evden çıkan şahıs ya da şahıslar kayıplara karıştı. Bir süre sonra olayı fark eden ikamet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.