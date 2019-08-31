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İki aile arasında kavga: 2 ağır yaralı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde iki aile arasında yaşanan kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde iki aile arasında yaşanan kavgada 2 kişi ağır yaralandı.


Gerger ilçesine bağlı Cevizpınar köyünde iki aile arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı ve taşlı kavgaya dönerken olayda Salih D. (58), ile Serkan D. (28), vücutlarına aldıkları sopa ve taş darbeleriyle ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından önce Gerger Devlet Hastanesi'ne ardından da Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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