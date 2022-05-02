İki aracın arasında sıkışarak ağır yaralandılar

Adıyaman'da, kayan kamyonet ile park halindeki otomobilin arasında sıkışan 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan Bayramı nedeniyle Gölbaşı-Malatya karayolu üzerinde bulunan Gölkuzu mezarlığına dua etmek için giden Emine O. ile Demet Ö., aracını park etmek isteyen İbrahim K. idaresindeki 44 FU 807 plakalı Ford marka kamyonetin kayması sonucu kamyonet ile park halindeki otomobil arasında sıkıştı. Araçların arasında sıkışan Emine O. ile Demet Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.