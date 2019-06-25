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İki arkadaş arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Adıyaman’da iki arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Miraykent-5 Siteleri ön kısmında iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada T.T. isimli kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Arkadaşını yaralayan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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