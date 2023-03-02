İki ay içerisinde 244 bin 343 konutun temeli atılacak

Adıyaman'ı ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2 ay içerisinde 244 bin 343 konutun temelini atacaklarını belirtti. Hasar tespit çalışmalarının 7 bin personelle 11 ilde aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Kurum, depremden etkilenen illerde 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 bin binada inceleme yaptıklarını, içerisinde 604 bin 856 bağımsız bölüm olan 212 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Adıyaman'da ise 68 bin 12 bağımsız bölümden oluşan 28 bin 547 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettiklerini aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremden etkilenen şehirleri en kısa sürede ayağa kaldıracaklarını belirtti.

Adıyaman'ı eski ihtişamlı günlerine kavuşturmak için burada olduklarını söyleyen Bakan Kurum, “Adıyamanlı kardeşlerimizin acısına ortak olmak, yeni yaşam alanlarını incelemek, gözbebeğimiz Adıyaman'ımızı yeniden tıpkı eski günlerine, o ihtişamlı olduğu güzel günlerine kavuşturmak, ayağa kaldırmak için tekrar buradayız, Adıyaman'ımızdayız. Millet olarak her bir ferdimizi derinden sarsan depremin acıları hala tazeliğini korusa da üzerinden tam 25 gün geçen o karanlık gecenin izlerini devletimizin bütün gücünü, bütün imkanlarını seferber ederek bir bir siliyoruz. Yaralarımızı devlet-millet el ele hep birlikte sarıyoruz. Bizler ilk günden beri yaşadığımız acıları bir nebze olsun dindirebilmenin gayreti içerisindeyiz. Depremden etkilenen bölgelerimizde arama kurtarma, insani yardım ve hasar tespit çalışmalarımızdan sonra Bakanlık olarak sürdürdüğümüz çalışmalarımızı inceliyoruz. Tüm ekibimizle, tam kadro buradayız, Adıyaman'dayız. Hem hasar tespit çalışmalarını takip ettik hem de valilerimizle, belediye başkanlarımızla, STK'larımızla, iş dünyamızla, kanaat önderlerimizle, vatandaşlarımızla istişarelerde bulunduk, Adıyaman'da yeni konutlarımızın inşa edileceği yerleri beraberce belirledik. Depremden zarar gören 10 ilimizde olduğu gibi Adıyaman'ımızda da çalışmalarımız büyük bir seferberlik anlayışla aralıksız devam ediyor. Bakanlarımız da burada tüm gayretiyle, özverisiyle çalışıyor. İnşallah 85 milyon tek yürek, tek bir aile olarak bir ve beraber olacağız, hep birlikte bu zor günleri atlatacağız ve kardeşlerimizin mutluluğuna yine hep birlikte şahit olacağız” dedi.

Geçici barınma ve hasar tespit çalışmaları

Adıyaman'da ilk etapta 3 bin adet konteynır kent uygulamasının devam ettiğini söyleyen Kurum, “Sürecin arama kurtarma çalışmalarına müteakip olarak tüm şehirlerimizde TOKİ'mizle, Emlak Konut'umuzla, STK ve özel sektör temsilcilerimizle, prefabrik, çelik konstrüksiyon ve yığma yapılar olmak üzere geçici barınma alanlarımızı hızlıca inşa ettik. Şu anda halihazırda yer belirleme çalışmalarını tamamladığımız geçici barınma alanları çerçevesinde Adıyaman'ımızda 3 bin adet konteyner kent uygulamamız devam ediyor. Bu konteynerlerimizde sıcak sular akacak. Tuvalet, banyo, mutfak, salon ve yatak odası olacak. En kısa sürede hazırlayıp teslim edeceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 bin binada inceleme yapıldı

Hasar tespit çalışmalarının 7 bin personelle 11 ilde devam ettiğini söyleyen Bakan Kurum,” Tabi bir yandan geçici barınma alanlarını inşa ederken, diğer yandan da hasar tespitlerimizi 7 bin personelimizle 11 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Depremden etkilenen illerimizde 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 bin binada inceleme yaptık. İçerisinde 604 bin 856 bağımsız bölüm olan 212 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Adıyaman'da ise 68 bin 12 bağımsız bölümden oluşan 28 bin 547 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. İnşallah en kısa sürede tüm hasar tespit çalışmalarımızı tamamlayacağız” dedi.

Adıyaman'da 47 bin 350 konut ve 13 bin 987 köy evi yapılacak

Asrın felaketinin 11 ilde14 milyon kişiyi derinden sarstığını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Ancak milletimiz müsterih olsun, devletimiz bütün varlığıyla milletinin yanındadır. Bir devletin milleti için alabileceği en hızlı aksiyonu, gösterebileceği en hızlı refleksi depremzede kardeşlerimizin sıcak yuvalarına tekrar kavuşması için gösterdik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük konut seferberliğini, en büyük afet dönüşüm sürecini tarihte görülmemiş bir hızla 11 ilimizde aynı anda başlattık. Afet bölgesinde ilk etap inşa edeceğimiz 319 bin konutumuzun, tüm mikro-bölgeleme, jeolojik ve zemin etüdlerini tamamladık. İlk sözleşmelerimizi imzaladık. Adıyaman'ımızda da Merkez İndere, Kahta Erikdere, Besni Eskiköy, Gölbaşı Yukarıçöplü mahallelerinde 47 bin 350 konut ve 13 bin 987 köy evi, inşa edeceğiz. Bölgenin zemin etütlerine başladık, inşallah Mart ayında ilk kazmayı vuracağız” şeklinde konuştu.

Toplamda 244 bin 343 konutun temeli atılacak

Depremden etkilenen 11 ilde toplam 244 bin 343 konutun temellerinin atacağını söyleyen Bakan Kurum, “Yine hasar tespitlerimize göre konut sayılarımızı artıracağız. Bu anlamda gerek bilim insanlarımız gerekse bakanlığımızın uzman ekipleri yeni yerleşim yerlerine ilişkin gecesini gündüzüne katıyor, 7/24 çalışıyor. Bu çerçevede 21 Şubat'tan bu yana, yani bir haftada Gaziantepimizde 3 bin 377, Adıyaman'da bin 161, Kilis'te 645, Adana'da 590, Hatay'da bin 185, Kahramanmaraş'ta 3 bin 826, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 948, Osmaniye'de 152 olmak üzere toplam 12 bin 781 konutumuzun yapımını başlatmış olduk. Mart'ın ilk üç gününde de toplam 8 bin 463 konutumuzun yapımını başlatmış olacağız. Yani 3 Mart itibariyle toplamda 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki 2 ay içerisinde 11 ilimizin tamamında toplamda 244 bin 343 konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız. Kalan konutlarımızı da şehir merkezlerinde, zemin etütlerini tamamlayarak, kültürel dokuyu da koruyarak inşa süreçlerini başlatacağız. Sözleşmelerini imzaladığımız ve yapımına başladığımız yeni yuvalarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konutlar bir yıl içerisinde teslim edilecek

Adıyaman'ın gökte bir hilal gibi yükseleceğini söyleyen Bakan Kurum, “Peygamberler, sahabeler şehri; binlerce yıllık kadim birikime sahip olan Adıyamanımız her taşında, sokağında, caddesinde tarihinden, kültüründen bir iz barındırıyor. Tarımın, turizmin ve madenciliğin şehri Adıyaman'ımızı tıpkı eski günlerinde olduğu gibi yeniden ihtişamıyla ayağa kaldıracağız. Enkaz karanlığında kaybolan umutları yeşertip bu güzel şehri tarihi sokaklarıyla, meydanlarıyla, bahçeleriyle yeniden inşa edeceğiz. Adıyaman Ulu Camimiz başta olmak üzere yıkılan tüm camilerimizi ivedilikle yenileyeceğiz. Tarihi camilerimizin minarelerinden yeniden ezan sesleri yükselecek, acı ve hüznün yerini el ele milletçe kurduğumuz hayallerimiz, yeni hayatlarımız alacak. Anadolu'nun sarp kayalıklarında kurulan, medeniyetiyle göz kamaştıran bu ihtişamlı şehri yeniden Güneydoğu'nun parlayan güneşi yapacağız. Bu coğrafya, bu bölge, gözbebeğimiz Adıyamanımız Allah'ın izniyle gökte bir hilal gibi yükselecek. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Biz sadece ekibimizle, araçlarımızla, yaptığımız çalışmalarla burada değiliz. Biz kalbimizle buradayız. Ruhumuzla buradayız. Aklımızla, fikrimizle, gönlümüzle, tüm duygularımızla buradayız. Adıyamanlı bir annenin kaybettiği evladı artık biziz. Annesini, babasını kaybeden Adıyamanlı bir çocuğun ailesi artık biziz. Burada ve diğer 10 ilimizde hayat yeniden normale dönene kadar, acılar yerini mutluluğa, hüzünler yerini umuda bırakana kadar burada olacağız, Adıyaman'ın ellerini, kardeşlerimizin ellerini sımsıkı tutacağız. Siz gönlünüzü ferah tutun. Güzel Adıyamanımız için gece gündüz, kar kış demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün biz TOKİ eliyle 1 milyon 180 bin konutumuzu yaptık mı, Yaptık. 3.3 milyon konutumuzu dönüştürdük mü? Dönüştürdük! Yapılamaz denilenleri yaptık mı, Yaptık. Bitirilemez denilenleri bitirdik mi, Bitirdik. Şimdi yine Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde buradaki konutlarımızı da bir yıl içerisinde sizlere teslim edeceğiz. Çevre düzenlemeleriyle, parklarıyla, bahçeleriyle, camileriyle, okullarıyla, tüm sosyal donatı alanlarıyla Adıyamanlı kardeşlerimize yeni yaşam alanları sunacağız. El birliğiyle şehirlerimizi yeniden kalkındıracağız. Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla bu kadim coğrafyayı yeniden ayağa kaldıracağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.