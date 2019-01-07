İki çocuk annesi kadın yardım bekliyor

Adıyaman'da, ikamet eden 2 çocuk annesi kadın, hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyor.

Yaklaşık 6 yıl önce eşinden ayrılan ve 2 çocuğu ile birlikte yalnız yaşamaya başlayan İlknur Geyik, maddi imkansızlıklar ve yakalandığı hastalığından dolayı zor günler geçiriyor. Yakalandığı eklem romatizmasından dolayı çalıştığı birkaç işten çıkmak zorunda kalan İlknur Geyik, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Adıyaman İl Müdürlüğünün verdiği 800 TL'lik yardım parası ile çocuklarına bakıyor. İki çocuğunun geleceği için 6 yıldır ayakları üzerinde durmaya çalıştığını ve tek başına mücadele ettiğini dile getiren anne İlknur Geyik, “Bir halı yıkama şirketinde işe girdim burada 2 yıl çalıştım ama eklem romatizmam olduğundan dolayı işten ayrılmak zorunda kaldım. Ailemin de durumu iyi olmadığı için onlar ancak kendilerini idare ediyorlar ve o nedenle hasta olsam da çocuklarım için çalışmak zorundaydım ve evlere temizlik işine gitmeye başladım. Çocuklarımı kimseye muhtaç etmemek için o gün bugün evlere temizlik işine gidiyorum. Ancak kış mevsimi başlayınca temizlik işi de pek fazla olmuyor ve haliyle ev kirası, fırın, bakkal, okul masrafları, elektrik, su ve mutfak masrafları birikiyor. Borçlar birikince de üstüme bir dağ gibi geliyor. Çocuklarım büyüdü ve belli bir yaşa geldi, okula gidiyorlar, okul çıkışı eve geldiklerinde arkadaşlarından gördükleri kıyafet, çanta, ayakkabı dan bahsediyorlar ve bizde istiyoruz diyorlar. Her seferinde onları oyalıyorum, benim rahatsızlığım var ama Allah'a şükürler olsun çocuklarım sağ ve sağlıklılar benim için en büyük servettir. Hayırseverlerden biriken kira, bakkal, fırın borçlarımızın yanı sıra giyim, gıda, ikinci elde olsa halı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi yardımlar bekliyoruz. Allah kimseyi sıkıntıya düşürmesin” diye konuştu.