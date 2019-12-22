?ki ev aras?ndaki bo?lu?a d??en kad?n kurtar?ld?

Ad?yaman'da, iki evin aras?nda bulunan bo?lu?a d??en kad?n, itfaiye ekiplerince kurtar?ld?.

Edinilen bilgilere g?re, Karap?nar Mahallesi 2736 Sokak i?erisinde ikamet eden Han?m ??ra., ikametin dam?nda oldu?u esnada dengesini kaybederek ikamet etti?i ev ile kom?ular?na ait ev aras?nda bulunan bo?lu?a d??t?. Yaralanan kad?n, olay yerine ?a?r?lan itfaiye ekiplerince d??t??? yerden ??kar?larak kurtar?ld?. Bulundu?u yerden ??kar?lan kad?n, daha sonra 112 Acil Sa?l?k ekiplerince yap?lan ilk m?dahalenin ard?ndan Ad?yaman E?itim ve Ara?t?rma Hastanesine kald?r?ld?.

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