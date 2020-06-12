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İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenden kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen ve bıçakların da kullanıldığı kavgada Ş.M. isimli kişi kalçasına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan E.E. ile M.E. isimli iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.


Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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