İki grup arasında kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı içerisinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada M.R.B., isimli bir şahıs koluna aldığı cam darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan M.R.B'yi kolundan cam darbesiyle yaraladığı belirlenen 1 şahıs ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.