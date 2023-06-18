İki grup arasında kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Türkiye Petrolleri Mahallesi yolu üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen olayda 1 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kavga olayına karışan ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.