İki grup arasında kavga: 5 gözaltı

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih mahallesi 2208 Sokak içerisinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale ederek 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri gözaltına aldıkları şahısları polis merkezine götürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.