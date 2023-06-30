İki grup arasında silahlı kavga

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancadan çıkan mermiler minibüse isabet etti.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Engelsiz Yaşam Parkı içerisinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan 2 adet mermi park halindeki bir minibüse isabet etti. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören şahıslar hızla ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştı. Ölen yada yaralananın olmadığı olay yerinde polis ekipleri olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.