İhlas Haber Ajansı

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İki grup arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Adıyaman Adliyesi yan kısmında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir birine saldıran şahıslardan B.K., isimli kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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