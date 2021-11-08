İki grup arasındaki kavgaya polis müdahale etti

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdirildi.

Edinilen bilgilere göre Yavuz Selim Mahallesi Yavuz Selim Cami yakınlarında aha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavga yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Ölen yada yaralananın olmadığı kavgada şahısların bir birinden şikayetçi olmaması üzerine polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.