İki grup arasındaki kavgayı polis ayırdı

Adıyaman'da, iki grup arasında yaşanılan kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 26229 Sokak içerisinde ikamet eden iki Suriyeli aile arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavga eden şahıslar etkisiz hale getirildi. Ölen ve yaralananın olmadığı kavgada şahıslar bir birinden şikayetçi olmayınca, polis ekipleri şahısları olay yerinden uzaklaştırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.