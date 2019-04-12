İki gündür haber alınamayan genç ölü bulundu

Adıyaman'da yakınlarının 2 gündür haber alamadığı Gökhan Atik evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının 2 gündür haber alamadığı Gökhan Atik'in (27) yalnız yaşadığı eve gelenler, ışıklarının yandığını fark etti. Kapı açılmayınca polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Kapı kırılarak içeri girildiğinde polis, gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Gökhan Atik'in cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.