İki kadının sır dolu ölümünde gözaltına alınanlar adliyede

Adıyaman'da gece tarlada 2 kadının silahla vurularak ölü bulunması olayıylailgili gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 25131. Sokak'ta Cansu Güven (21) ve Songül Önemli (23) göğüslerinden pompalı av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmuştu. 21 yaşındaki Cansu Güven olay yerinde hayatını kaybetmiş, Songül Önemli ise kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yaşanılan olayla ilgili olarak M.Ö., A.Ö., E.Ö. İ.Ö., N.U., ve C.U. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 6 şüpheli daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. 6 kişinin adliyede işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan kişilerin hayatını kaybeden her iki kadının yakınları olduğu, olayla ilgili olup olmadığına dair gözaltına alındıkları ve daha sonra tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Olay ilgili soruşturma sürüyor.