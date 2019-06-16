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İki komşu arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adıyaman’da, iki komşu arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki komşu arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Kirechane Caddesi üzerinde iki komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Yaşanılan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken olayda Z.T., F.T. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri çalışma yaptı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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