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İki otomobil çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Neslihan C., idaresindeki 45 MR 188 plakalı otomobil ile Şule E., idaresindeki 02 AAG 741 plakalı otomobille Yavuz Selim Mahallesi 605 Sokak içerisinde çarpıştı. Yaşanılan kazada otomobil içerisinde bulunan Esra A., yaralandı. Yaralı Esra A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Esra A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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