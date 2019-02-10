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İki otomobil çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Çevreyolundan Yenikent istikametine gitmekte olan Bünyamin B., idaresindeki 02 AAH 327 plakalı otomobil ile mezarlık yolundan çıkmakta olan Timur T., idaresindeki 34 ZZ 4466 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücülerden Timur T., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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