İki otomobil çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta İlçesi Küçük Sanayi Sitesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Esad Gökalp yönetimindeki 02 FT 890 otomobil ile Osman Çoban yönetimindeki 02 KL 515 plakalı otomobil Kahta Küçük Sanayi Sitesi girişinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Esat Gökalp yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Esat Gökalp Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.