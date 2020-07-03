İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Mehmet Ağören idaresindeki 31 D 5545 plakalı Renault marka otomobil ile Mehmet Emin Yıldırım idaresindeki 02 AAE 763 plakalı Opel marka otomobil Karaburun köyü içerisinde çarpıştı. Yaşanan kazada sürücü Mehmet Ağören yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.