İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Z.T., idaresindeki 63 ACK 628 plakalı Tofaş marka otomobil ile E.T., idaresindeki 02 RA 010 plakalı Opel marka otomobille Adıyaman- Kahta Karayolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Şahabettin Toprak yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Toprak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.